أخبار مصر | رئيس "عربية النواب" مطروح تشهد طفرة غير مسبوقة في النهضة بالقطاعات المختلفة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "عربية النواب" مطروح تشهد طفرة غير مسبوقة في النهضة بالقطاعات المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، ونائب مطروح، أن ما تشهده مطروح من تطورات في العديد من الملفات يأتي بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن الدور الذي يقوم به اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مُشيدًا بحرص الدولة على تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان المناطق الحدودية ومن بينهم محافظة مطروح والتي تمثل أحد أبعاد الأمن القومي المصري.
وأكد "رسلان" في بيان له،اليوم الخميس، أن اللواء خالد شعيب محافظ كما يجب أن يكون، حيث يقوم بدوره على أكمل وجه بالتواصل مع كافة الوزارات المختلفة استجابة لطلبات أهالي مطروح، لافتًا إلي أنه نال ثقة أهالي مطروح نظرا لأنه واحدًا من رجال القوات المسلحة المخلصين الذين يكن لهم الشعب كل تقدير واحترام.
وقال رئيس عربية النواب، أن المحافظ منذ توليه مهام منصبه لا يألوا جهدا في تنفيذ كافة المطالب لجميع أهالي مطروح بداية من الحمام شرقا حتى السلوم غربا وصول إلي سيوة جنوبا، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في النهضة بالقطاعات المختلفة.
جاء ذلك على خلفية توجيه رئيس الحكومة، بضغط مدة تنفيذ طريق "مطروح – سيوة"، نظرًا لأهميته القصوى لأبناء المحافظة وزوارها، فضلا عن توجيه وزارة البترول بتنفيذ دخول الغاز الطبيعي لمدن الحمام والعلمين والضبعة.
وكان قد وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على طلب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشأن إدراج مدن الحمام والعلمين والضبعة، ضمن منظومة توصيل شبكة الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكدًا في تصريحات عقب اجتماع عقده لمتابعة مشروعات مطروح اليوم، أن هذا القرار يأتي بسبب كثافة السكان بتلك المدن، وللحد من نقص إسطوانات البوتاجاز خاصة في فصل الشتاء، ووجّه رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإسراع في تنفيذ هذا المطلب.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضغط مدة تنفيذ طريق "مطروح – سيوة"، خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة تطورات مشروعات محافظة مطروح، قائلًا: إن توجيهه يأتي نظرًا لأهميته القصوى لأبناء المحافظة وزوارها، حيث سيتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.