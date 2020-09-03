أخبار مصر | رئيس "عربية النواب" مطروح تشهد طفرة غير مسبوقة في النهضة بالقطاعات المختلفة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "عربية النواب" مطروح تشهد طفرة غير مسبوقة في النهضة بالقطاعات المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، ونائب مطروح، أن ما تشهده مطروح من تطورات في العديد من الملفات يأتي بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن الدور الذي يقوم به اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مُشيدًا بحرص الدولة على تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان المناطق الحدودية ومن بينهم محافظة مطروح والتي تمثل أحد أبعاد الأمن القومي المصري.

وأكد "رسلان" في بيان له،اليوم الخميس، أن اللواء خالد شعيب محافظ كما يجب أن يكون، حيث يقوم بدوره على أكمل وجه بالتواصل مع كافة الوزارات المختلفة استجابة لطلبات أهالي مطروح، لافتًا إلي أنه نال ثقة أهالي مطروح نظرا لأنه واحدًا من رجال القوات المسلحة المخلصين الذين يكن لهم الشعب كل تقدير واحترام.

وقال رئيس عربية النواب، أن المحافظ منذ توليه مهام منصبه لا يألوا جهدا في تنفيذ كافة المطالب لجميع أهالي مطروح بداية من الحمام شرقا حتى السلوم غربا وصول إلي سيوة جنوبا، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في النهضة بالقطاعات المختلفة.

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جاء ذلك على خلفية توجيه رئيس الحكومة، بضغط مدة تنفيذ طريق "مطروح – سيوة"، نظرًا لأهميته القصوى لأبناء المحافظة وزوارها، فضلا عن توجيه وزارة البترول بتنفيذ دخول الغاز الطبيعي لمدن الحمام والعلمين والضبعة.

وكان قد وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على طلب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشأن إدراج مدن الحمام والعلمين والضبعة، ضمن منظومة توصيل شبكة الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكدًا في تصريحات عقب اجتماع عقده لمتابعة مشروعات مطروح اليوم، أن هذا القرار يأتي بسبب كثافة السكان بتلك المدن، وللحد من نقص إسطوانات البوتاجاز خاصة في فصل الشتاء، ووجّه رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإسراع في تنفيذ هذا المطلب.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضغط مدة تنفيذ طريق "مطروح – سيوة"، خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة تطورات مشروعات محافظة مطروح، قائلًا: إن توجيهه يأتي نظرًا لأهميته القصوى لأبناء المحافظة وزوارها، حيث سيتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.