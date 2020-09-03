مصر | إخلاء سبيل شقيقين بتهمة تهشيم مركز طبي في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل شقيقين بتهمة تهشيم مركز طبي في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة التبين و15 مايو الجزئية، إخلاء سبيل عاطلين على ذمة التحريات، بتهمة التعدي على الأمن وتهشيم المركز الطبي في 15 مايو، لمنع دخول شقيقتهما المصابة بفيروس كورونا للعلاج.

كان ورد بلاغ للرائد إسلام الدكروري، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، من "محمد على إبراهيم"، أخصائي اجتماعي، يفيد بتعدي شخصين على الأمن الخاص بالمركز الطبي الكائن بمجاورة 25 ويدعى جمال إسماعيل عكوش، 60 سنة، حارس أمن، بجانب تهشيم البوابة الخاصة بالمركز وبعض الألواح الزجاجية بالداخل.

وبالفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد معوض أحمد"، 26 سنة، عاطل وشقيقه "محمد معوض"، 21 سنة، عاطل.

تم ضبطهما، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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فى سياق آخر. ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، القبض على محاسب، في إحدى شركات البلاستيك، وشخص آخر، يتاجران في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي.

كانت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت قيام (محاسب بإحدى شركات البلاستيك - حاصل على بكالوريوس– مقيمان بمحافظة القاهرة)، بممارسة نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان في كمين أُعد خصيصًا لضبطهما، وذلك حال قيامهما بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما مبلغ مالي قدره (39034 دولار أمريكي)، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي بالمُخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك، في إطار مواصلة الجهود الأمنية في مواجهة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.