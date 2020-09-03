مصر | النيابة تخاطب تنفيذ الأحكام لتسليم 3 هاربين من 30 سنة سجن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النيابة تخاطب تنفيذ الأحكام لتسليم 3 هاربين من 30 سنة سجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت نيابة حلوان، مباحث تنفيذ الأحكام لتسليم 3 عاطلين هاربين من جنايات قتل وصدر ضدهم أحكام بالسجن 30 سنة. إلى مصلحة السجون، لتنفيذ الحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث قسم شرطة حلوان، مفادها هروب كلًا من "احمد أنور"، 33 سنة، عاطل، ومقيم بشارع رايل، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 35467 لسنة 2018، جنايات حلوان قتل، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، و"عبدالله أحمد"، 26 سنة، عاطل ومقيم بشارع رايل، والمطلوب التنفيذ عليه بذات القضية الاولي والصادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات، و"محمود محمد"، 30 سنة، عاطل ومقيم بشارع رايل، والمطلوب التنفيذ عليه بذات القضية، وصادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات.

وأضافت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين سالفي الذكر.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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في سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط موظف لقيامه باستغلال طبيعة عمله، والاشتراك مع آخرين في تزوير الشهادات الطبية المنسوب صدورها للمعامل المركزية بالجهات المعنية.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (موظف إداري بالمعامل المركزية – مقيم بالقاهرة) لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالمعامل المركزية التابعة لإحدى الجهات المعنية والمختصة بعمل تحاليل واستخراج شهادات صحية خاصة بفيروس "كورونا"، بالاشتراك مع (سائق بإحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، حاصل على دبلوم "سبق ضبطهما") في ممارسة نشاطهم الإجرامي وتزوير الشهادات الطبية المنسوب صدورها للمعامل المركزية بالجهات المعنية عن طريق إدخال الحالات التي ترغب في استخراج شهادات نتيجة تحاليلهم من فيروس كورونا "سلبية" دون إتباع الإجراءات المنظمة من الجهات المعنية، وذلك نظير حصوله على مبلغ (ألف جنيه) عن كل شهادة.

أعدت الأجهزة الأمنية كمينا خصيصًا له، وأمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بأعمال تزييف وتزوير المحررات الرسمية.