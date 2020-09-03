شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري المنيا»: تحرير 11 مخالفة وضبط 214 كيلو لحوم غير صالحة بـ4 مراكز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ضبطت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 214 كجم لحوم بلدية وذلك قبل بيعها وتداولها بالأسواق، من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم على مستوى مراكز المحافظة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.
من جانبه، أوضح دكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات شملت المرور على مراكز (مغاغه – ديرمواس – المنيا – العدوة)، حيث تم تحرير 11 مخالفة تم من خلالها، ضبط 214 كجم لحوم منها 59 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، 155 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، باستمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري.
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