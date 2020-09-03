شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربي» تواصل تلبية احتياجات المواطنين من المطهرات لمكافحة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الإنتاج الحربي إنها تواصل جهودها في مواجهة فيروس كورنا المستجد، من خلال استمرار الشركات التابعة لها في إنتاج المنتجات التي يحتاجها المواطنين والمؤسسات لمكافحة الفيروس من مُطهرات ومنظفات وكمامات، وذلك انطلاقاً من رؤية وزارة الإنتاج الحربي لمساندة الدولة في كافة المجالات الحربية والمدنية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى حرص الوزارة على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة لها لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة في متناول يد الأسرة المصرية، كما تسعى إلى المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة، لذلك ومنذ بداية انتشار جائحة «فيروس كورونا المستجد» بدأت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج مختلف المنتجات التي يحتاجها المواطنين والمؤسسات لمكافحة الفيروس من مُطهرات ومنظفات وكمامات، وقامت بطرحها في معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي والمنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بجودة عالية وأسعار منافسة.

يشار إلى أن شركات الإنتاج الحربي من منطلق إيمانها بدورها الوطني في دعم المجتمع المدني قامت خلال الفترة الماضية بطرح منتجاتهــا مـن المطهـــرات (مثل الكحول الإيثيلي 70%، الكلور، الهيبوكلوريت الصوديوم 1%، الفورمالدهايد، ...)، والمنظفات (مثل صابون الأيدي السائل، سائل الاستحمام، ...)، كما تنتج الكمامات والبويات المقاومة للبكتريا، وكذا خزانات التطهير والتعقيم، وماكينات الرش.