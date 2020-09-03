شكرا لقرائتكم خبر عن فتح شعبة البطلمية والرومانية بقسم الآثار والحضارة بـ«آداب حلوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة حلوان فتح شعبة البطلمية والرومانية بقسم الآثار والحضارة بكلية الآداب، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، بما يسهم في ثراء ثقافة الطلاب بالحضارة المصرية في ذلك العصر، والأفكار ومظاهر الحياة في تلك الفترة .

ويتضمن قسم الآثار والحضارة بكلية الآداب ثلاثة شعب وهي: «آثار مصرية- آثار إسلامية- آثار وحضارة مصر البطلمية والرومانية».

ويهدف قسم الآثار والحضارة من خلال الدراسة، الإلمام بتاريخ حضارة مصر في العصور الإسلامية، وتاريخ حضارة مصر في العصور الفرعونية، وتنمية الوعي الأثري والمحافظة على الآثار وتسجيلها.

ويقبل القسم الطلاب الثانوية العامة من خلال المفاضلة بين المتقدمين بالمجموع الاعتباري (المجموع الكلي + مجموع اللغات ) للثانوية العامة ولا يقبل الانتساب .