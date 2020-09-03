شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 11 قرار إزالة بحي الجناين في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام حي الجناين بالسويس، برئاسة عالية فريد، بحملة لتنفيذ ١١ قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة علي مساحة ٤٣٦٠ مترا مربعا. كما تم إزالة ٣ حالات تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ٢.٢ قيراط بمنطقة منشية الرجولة وصان الحجر بحي الجناين. شارك في الحملة كلا من مساعد رئيس الحي ومدير الادارات الهندسية والتنظيم بالحي ، كما شارك أيضا قوة من قسم شرطة الجناين و مديري ادارة الاشغالات والمرافق والشئون القانونية والمتابعة بالحي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ 11 قرار إزالة بحي الجناين في السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.