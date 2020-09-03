شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تحافظ على ترتيبها الدولي في تصنيف التايمز لأفضل جامعات العالم ٢٠٢١ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي قد أعلن نتيجة اصداره الجديد لعام ٢٠٢١ لتصنيف الجامعات حول العالم وأن جامعة بنها قد احتلت الترتيب 801_1000 عالميا ضمن 1527 جامعة ومحليا احتلت المركز بالفئة الرابعة بين ٢١ جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار وقد مثلت تلك الجامعات ٩٣ دولة حول العالم.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن وفق تصنيف هذا الاصدار احتفظت الجامعة بمكانتها الدولية التي احتلتها في إصدار 2020، مع تحسن أدائها في محور الاستشهادات المرجعية والتدريس وكذلك النظرة الدولية عن العام السابق.

وأضاف الجيزاوى أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات يستند إلى ثلاثة عشر مؤشراً لقياس أداء الجامعات، بحيث يقيم المؤسسة في خمسة محاورهي التدريس والبحث العلمى، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

ونتيجة للشهرة الكبيرة التي يحظى بها هذا التصنيف عالميا فان عدد الجامعات التي يتم تصنيفها حول العالم يزداد سنويا باستمرار حيث وصل عام ٢٠١٩ إلى ١٢٥٨ جامعة وفي عام ٢٠٢٠ بلغ ١٣٩٧ جامعة في حين وصل هذا العام إلى ١٥٢٧ جامعة تشمل ٩٣ دولة.

جامعة بنها تحافظ على ترتيبها الدولي

جامعة بنها تحافظ على ترتيبها الدولي