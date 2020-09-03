شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: تنفيذ مشروعات بـ1.4مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية 2019/2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020، بلغت نحو 1.4 مليار جنيه، منها 1.2 مليار تمويل ذاتي من موارد المحافظة.

وأضاف محافظ مطروح، أنه تم تنفيذ 155 مشروعاً في قطاع الكهرباء، و170 مشروعاً لرصف الطرق بطول حوالي 500 كم، وكوبري للمشاة، و328 مشروعاً في مجال تحسين البيئة، و108 مشروعًا لتدعيم الوحدات المحلية، و25 مشروعاً في مجالات الأمن والإطفاء والمرور.

وأكد، أن المشروعات الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، بإجمالي 348 مشروعاً، تصل تكلفتها إلى حوالي 869.2 مليون جنيه، منها 88 مشروعاً في قطاع الكهرباء، و112 مشروعاً لرصف الطرق، و109 مشروعات في مجال تحسين البيئة، و26 مشروعاً لتدعيم الوحدات المحلية، فضلاً عن 13 مشروعاً في مجالات الأمن والإطفاء والمرور.