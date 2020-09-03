شكرا لقرائتكم خبر عن 160 طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم ضمن المرحلة الثانية بمكتب تنسيق جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة الزقازيق، الخميس، استقبال طلاب المرحلة الثانية بشهادة الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2020 /2021، حيث سجل 160 طالبا وطالبة رغباتهم، خلال اليومين الماضيين، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وقال الدكتور عثمان شعلان، إن أعمال التنسيق للمرحلة الثانية بدأت الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت 5 سبتمبر الجاري، تحت إشراف لجنة مكلفة بتيسير الأعمال بمكتب التنسيق الإلكتروني، لافتا إلى أن الجامعة قامت بتجهيز وفتح معامل الحاسبات، للمساهمة في التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم أثناء إدخال رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، لمنع انتشار فيروس كورونا وضمان سلامة الطلاب والعاملين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع التعليم والطلاب، أنه سيتم استقبال الطلاب يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، بمعامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب خلال مراحل التنسيق المختلفة، من خلال تجهيز 3 معامل حاسب آلي سعة كل معمل 30 جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى إعداد أماكن مناسبة ومعقمة للانتظار، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وعدم التزاحم بين الحضور أثناء التسجيل، فضلاً عن توفير موظفين من الجامعة لتقديم أوجه المساعدة اللازمة للطلاب والتيسير عليهم في عملية تسجيل رغباتهم.