شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الاسماعيلية: 10 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، ضرورة الإسراع فى الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من تنفيذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الدورية والصيانة الشاملة لجميع مدارس المحافظة وتوابعها بمختلف المراحل التعليمية بجميع مستوياتها. وأضاف أنه تم تشكيل عدد من لجان المتابعة تضم ممثلى كافة الجهات المعنية والتى قامت بالمرور الميدانى على جميع المدارس للتأكد والاطمئنان على تمام جاهزيتها.

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الموسع الذى عقده نائب محافظ الإسماعيلية نيابة عن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بحضور الدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس أحمد عبد القادر مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية والمهندس أحمد المصرى نقيب مهندسيى الاسماعيلية رئيس مجلس الأمناء والأباء للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات التعليمية وقيادات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية وممثلى كافة الجهات المعنية بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات ومتابعة الموقف التنفيذى لتجهيزات استقبال العام الدراسى الجديد، وقد أكد نائب المحافظ استمرار وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية على مدار العام الدراسى كاملا لمتابعة انتظام العملية التعليمية والعمل على تذليل أي معوقات تعترضها .

كما أعلن نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز 10 مدارس جديدة سوف يتم دخولها الخدمة الفعلية مع بداية العام الدراسى الجديد لهذا العام.

وشدد على مسؤولى التربية والتعليم بضرورة الالتزام بقرار المحافظ بعدم تغيير الزى المدرسى وتسليم جميع الكتب المدرسية لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية من بداية أول يوم فى العام الدراسى دونما التقيد بسداد المصروفات الدراسية.

كما أصدر توجيهات الى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال النظافة حول جميع المدارس ورفع وإزالة أي مخلفات أو قمامة من محيط المدارس أولا بأول للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدارس، كما أكد تكثيف التواجد المرورى بمناطق تجمعات المدارس لمنع الاختناقات المرورية وتيسير حركة المرور بمحيط المدارس فى أوقات الذروة خاصة توقيتات الدخول للمدارس فى الفترة الصباحية وأوقات الخروج والانصراف من المدارس.

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