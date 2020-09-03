شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق على معامل التنسيق الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، الخميس، إقبالًا كثيفًا من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم، حيث استقبلت فى اليوم الثانى ما يقرب من 1017 طالبًا وطالبة، وسط إجراءات وقائية اتخذتها الجامعة.

وتوافد على معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب 389 طالبًا وطالبة، بينما استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات ما يقرب من 278 طالبًا وطالبة لتسجيل رغباتهم عبر معاملها، وفتحت معامل كلية الهندسة أبوابها اليوم لاستقبال 193 طالبًا وطالبة من طلاب المرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها، وفي كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بها 112 طالبًا وطالبة، فيما توافد 45 طالبًا وطالبة على معامل كلية الزراعة.

وكانت جامعة عين شمس قد جهزت 13 معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، مُوزَّعة على خمس مقار، بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع، حيث تم تخصيص مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، و مقر آخر بكلية الهندسة بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني وآخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لإتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

واتخذت جميع مقار التنسيق الإلكتروني بالجامعة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان حسن سير أعمال التنسيق، كما تم تخصيص فرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والإرشادات اللازمة للطلاب وأسرهم، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للانتظار للطلاب وأولياء أمورهم.