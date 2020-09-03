شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع» وسفير روسيا يوقعان بروتوكول تعاون لبحث التعاون المشترك الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقى الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الخميس، مع جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التصنيع.

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية، بما يعزز الاقتصاد القومي وسد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وتساند الحكومة مجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات العالمية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على إصلاح العجز في الميزان التجاري لمصر، وأيضًا في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة، وتلعب الهيئة العربية للتصنيع دورًا حيويًا ومؤثرًا في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج بهدف تلبية احتياجات الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية ومعدلات التصدير.

من جانبه، أشار الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أهمية تعزيز التعاون مع روسيا، خاصة في ظل قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، والممتدة منذ زمن طويل، موضحًا: «بحثنا سبل تسهيل أساليب التعاون في جميع المجالات التي تعمل فيها الهيئة، وستكون هناك قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين لتعزيز ذلك مستقبلًا».

