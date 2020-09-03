شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

القرار الأول يحمل رقم 113 لسنة 2020، ونص على الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألفا و420 دولارا أمريكيا، لدعم إعداد «الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات»، والموقع في القاهرة بتاريخ 17 ديسمبر 2019.

القرار الثاني يحمل رقم 465 لسنة 2020، ونص على إعادة تخصيص 47.07 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحي ومنطقة إدارية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

القرار الثالث يحمل رقم 472 لسنة 2020، ونص على عزل محمد السيد عبدالحليم السيد، النائب بمجلس الدولة من وظيفته، موضحا أن ذلك جاء استنادا إلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر في 15 يونيو 2020 في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق- تأديب.

36 مؤمن.pdf by Mohamed Ebrahim

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