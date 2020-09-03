- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على منحة لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 113 لسنة 2020، بشأن الموافقة علي خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئمائي لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألف و420 دولار أمريكي لدعم إعداد مشروع "الاستراتيجية الوطنية الأولي لتطوير الإحصاءات" الموقع في القاهرة بتاريخ 17/12/2019.
نص القرار
وتضمنت المادة الأولي من القرار المنشور، ووفق خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئمائي لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألف و420 دولار أمريكي لدعم إعداد مشروع "الاستراتيجية الوطنية الأولي لتطوير الإحصاءات" الموقع في القاهرة بتاريخ 17/12/2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري بالموافقة على منحة لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.