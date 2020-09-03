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وقعوا فى بعض.. الهارب عصام تليمة يفضح قيادات الإخوان بالخارج "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التخبط تعيشها جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها الهاربين بالخارج بعد القبض على الإرهابى محمود عزت.

تبادلت أطراف الإخوان الاتهامات فيما بينهم، حيث شن عصام تليمة القيادى الإخوانى الهارب فى فيديو جديد هجوما على قيادات الجماعة الإرهابية فى الخارج على رأسهم محمود حسين ومحمود الإيبارى، ووصف تليمة محمود حسين وقيادات الجماعة بالفشلة وأنهم سبب انهيار التنظيم الإرهابى.

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وكشف أن قيادات الإخوان بالخارج أوصلوا رسائل خاطئة ومسيئة ليوسف القرضاوى على أنها رسائل من محمود عزت.

واتهم تليمة محمود حسين وجبهته بأنهم أطلقوا ما أسماه بكتائب الذباب الإلكترونى ليسبوه ويتهموه بأنه خان الجماعة هو وسليم عزوز وبعض العناصر بالخارج، وأنهم كانوا يتكتمون على كذبهم بسبب ما فعلوه فى الجماعة من أزمات وتفكك داخلى، وأنهم عينوا إبراهيم منير نائبا للمرشد ومسئول التنظيم الدولى من أجل مصالحهم، وأنهم لم يشاوروا أحدا فى تعيينه واختياره.

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