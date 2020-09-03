شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن وجود مافيا لتسريب امتحان السات وبيعه للطلاب بأرقام كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارقشوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك أنواع مختلفة من المدارسالدولية فى مصر بعضها يدرس الدبلومة الأمريكية وأيضا الشهادة البريطانية والمدارسالفرنسية، ، واختلفت طرق التعامل مع العامل الدراسى أثناء أزمة كورونا، والوزارة فخورة بإتمام العام الدراسى لكل الطلاب فى المدارس فى جميع الأعمار وآخرهاالثانوية العامة والدبلومات الفنية.

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وأوضحت وزيرالتربية والتعليم، فى فيديو تم بثه على صفحته الشخصية: فى هذه الفترة حدث بعض المشكلات فى بعض الدولة مثل بريطانياوشهادتها البريطانية، حيث تم إلغاء الامتحان بسبب كورونا وأيضا فى الدبلومةالأمريكية، كل هذه المحاولات تم الغائها بسبب كورونا ولكن شهادة الدبلومة الأمريكية،وكيفية إدارتها أدت إلى تسريب الامتحان فى مصر وهناك مافيا لتسريب الامتحاناتوبيعها بأرقام كبيرة جدا وهذا الأمر أزعج هيئة الامتحان الأمريكية لأن مصداقيةالامتحان الأمريكي حول العالم تهتز.

وتابع الوزير:التسريب حدث خلال السنوات الماضية وارتفع بعد كورونا، مشيرا إلى أن الهيئة أوقفتالامتحان لحين تحويله من ورقى إلى إلكترونى وهذا الأمر سوف يحتاج إلى 18 شهرا حسبما أفادت هيئة الامتحان الأمريكية، وواقعيا لن يحدث امتحان، مشددا على أن النظامالأمريكي والمناهج فى مصر قائم ولكنالتغيير فى طريقة التقييم.

وأشار وزيرالتربية والتعليم إلى أن الوزارة اعتمدت نظام الـ" act"، منذ 6 أسابيع وهذا النظام من الامتحان موازىلامتحان السات لإتاحة فرصة امتحان أخر للطلاب فى حالة عدم قدرة هيئة الامتحاناتالأمريكية على اتاحة امتحان السات، موضحا أن ميزة امتحان act، رغم أنه موازى للسات إلا أنه يعقد إلكترونيا مشورقى وهذا يقلل من فرص التسريب أو الغش وبالتالى هذا الامتحان متاح ويقيس نفسالمهارات التى يقيسها امتحان السات ومقارب للسات فى أمريكة وفى كل دول العالم.