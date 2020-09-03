شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تحولت ترعة المريوطية من مقلب نفايات إلى ممشى حضارى؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية فى تغيير مشاهد عدة للعشوائيات وعدم النسق الحضاري، وتهيئة الشوارع المرورية وتغيير مظهرها لتكون فى شكل حضارى ومتسق مع مسيرة البناء والتنمية التى تعكف الدولة على استنهاضها بقوة، وكان من بين هذه الصور،تحول المشهد بالقرب من شارع الهرم لمظهر حضارى مختلف تمامًا، وذلك بعد تغطية جزء من الترعة لتوفير مساحة بديلة لنقل موقف السيرفيس، بعيدًا عن الطريق الرئيسى، بالإضافة إلى استكمال تطوير الجزء الكائن بعد الموقف وتدبيشه بالكامل ليتحول لكورنيش وممشى سياحى، مع إضفاء لمسة جمالية وإضاءة كوبرى دائرى المريوطية بإضاءة حديثة ملونة تعكس إنارتها على مياه الترعة والكورنيش لتحول المكان من منطقة عشوائية إلى منطقة سياحية .

وانتهت محافظة الجيزة من إنشاء مقاعد للجلوس بكورنيش المريوطية وتشجير الكورنيش وإضاءته حيث تحولت من ترعة ممتلئة بالقمامة إلي مكان حضاري وجميل تستمتع بالجلوس أمامه.

وسيتم إنشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقلة وعربات مشروبات للشباب وغيرها من الأنشطة التى يمكن إقامتها لتحقيق عائد استثمارى للمشروع وتوفير أماكن ترفيهية للمواطنين بدون التأثير على الحركة المرورية .

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ويهدف مشروع تطوير كورنيش ترعة المريوطية وإنشاء موقف بديل بالمكان على جزء مغطى من الترعة حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائى المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق، وشمل الموقف دورات مياه وبوابات الدخول والخروج وأعمدة الانارة و بالوعات الأمطار ومقاعد الجلوس وانتظار المواطنين وغرف الخدمات والتحكم والمراقبة للموقف .