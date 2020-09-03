شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تؤكد تعيين 343 شاباً واستخراج 384 شهادة قياس مهارة في بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف 343 عاملا من مختلف المؤهلات، بينهم شاب من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1319 شاباً.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف، أوضح فيه أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية باستخراج 384 شهادة قياس مستوى مهارة ، و375 كارنيه مزاولة حرفة ، فضلاً عن التفتيش على 372 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل ، والتفتيش بنظام الدورى النهاري على 162 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير ثلاثة محضر لمنشآت مخالفة للقانون .

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وأضاف أن المديرية قامت بالتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على 57 منشأة بواسطة مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية.