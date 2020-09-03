شكرا لقرائتكم خبر عن أمين القومى لأسر الشهداء يستقبل مدير منظومة الشكاوى لمناقشة مدى الاستجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والوفد المرافق له، لمناقشة عمل المنظومة بالمجلس ومدى الاستجابة لحسم الشكاوى الخاصة بأسر الشهداء والمصابين.

وخلال اللقاء أعرب أمين عام المجلس عن تطلعه لمزيد من التعاون بين المجلس والمنظومة بما يخدم أسر الشهداء والمصابين، مشدداً على أن المجلس القومى يولى أهمية كبيرة للرد على الشكاوى الواردة فى أسرع وقت والعمل على حل مشكلات المستفيدين .

من جانبه أشاد مدير المنظومة بمستوى التطوير الإدارى والخدمى الجارى بالمجلس، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة .

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يذكر أن اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أعلن فى وقت سابق عن افتتاح العيادات الطبية بالمقر الخدمى للمجلس بمنطقة السيدة زينب.

وأكد أمين عام المجلس أن العيادات تشمل كافة التخصصات والأقسام الطبية وتعمل على مدار اليوم لتقديم خدمة متميزة لأسر الشهداء والمصابين.

وكان المجلس قد وقع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لإمداد العيادات الطبية بمجموعة من الأطباء الاستشاريين المتميزين في كافة التخصصات لتوقيع الكشف على أسر الشهداء والمصابين وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم بمقر المجلس.

وصرح الخطيب بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تطوير الخدمات الطبية عقب الانتهاء من تجهيز المرحلة الثانية من العيادات بهدف التيسير على أسر الشهداء والمصابين، إضافة للتعاقد مع عدد من المستشفيات بالمحافظات لخدمة المستفيدين في الأقاليم المختلفة.