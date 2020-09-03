شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمهورية يصدر قرارا بعزل محمد السيد عبد العليم النائب بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارأ للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 472 لسنة 2020، بعزل محمد السيد عبد الحليم السيد النائب بمجلس الدولة من وظيفته.

وتضمنت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة، بعزل السيد/ محمد السيد عبد الحليم السيد، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته.

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وجاءت في المادة الثانية، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.



