أخبار مصر | وزير الرياضة يفتتح المباراه النهائية لدوري مراكز الشباب للصم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يفتتح المباراه النهائية لدوري مراكز الشباب للصم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنيه الفيديوكونفرانس المباراه النهائية لدوري مراكز الشباب للصم، بين فريقي المنيا والبحيرة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، علي ملعب مركز شباب مطروح.

حضر المباراه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، الدكتور ممدوح عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة مطروح.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، أن دوري الصم من الأنشطة الهامة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لذوي لقدرات والهمم، مشيرا إلى اهتمام الوزاره بالتوسع في الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع، في إطار حرص القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الشريحة.

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و وجه "صبحي" الشكر لمحافظ مطروح علي استضافة الأدوار النهائية والحفل الختامي للبطولة، وسعيه المتواصل لتذليل كافة العقبات لإخراج البطولة بشكل متميز يليق باسم ومكانه محافظة مطروح، مطالبا اللاعبين والاجهزه الفنية التحلي بالروح الرياضية طوال المباراه.

وشدد الدكتور أشرف صبحي، خلال كلمته علي ضرورة تنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتي وضعتها وزاره الشباب والرياضة قبل استئناف النشاط الرياضي.

يذكر أن دوري الصم في نسخته الثالثة تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة والتي انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، وتأهل منها منتخبا أسيوط والقاهرة، ثم مجموعة البحر الأحمر وتأهل منها منتخبا المنيا والدقهلية وانطلقت منافساتها منتصف يناير الجاري، ومجموعة دمياط وتأهل منها منتخبا الشرقية وكفر الشيخ فبراير المنقضي، والمجموعة الرابعة وتأهل منها منتخبا البحيرة والإسكندرية.