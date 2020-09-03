مصر | بسبب مخالفات في نادي الزمالك.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب مخالفات في نادي الزمالك.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور سمير صبري المحامي، بلاغا عاجلا إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد مرتضى منصور وذلك للتحقيق في مخالفات الإنشاءات بنادي الزمالك.

وقال "صبري"، في بلاغه: "بعد أن أوهم مرتضى منصور الجميع بالإنجازات التي أحدثها بنادي الزمالك من إنشاءات، وتطوير وإحداث طفرة في النادي وجعله من أوائل مصاف الأندية المصرية، بمباركة أعضاء الجمعية العمومية والتي قام بصرف الملايين علي هذا التطوير ودعا في افتتاح تلك المنشآت العديد من الشخصيات الهامة في الدولة مفتخرًا بما فعله في النادي منذ توليه رئاسته، والأغرب من ذلك أنه قام بافتتاح تلك المنشآت هي ذاتها أكثر من مره، وذلك من أجل إحداث الشو الإعلامي ولكنه باع الوهم للجميع مفتخرًا بما فعله ولكننا فوجئنا بالواقع الأليم وهو أن جميع ما فعله مخالف للقانون وإهدار أموال النادي لآن الإنشاءات التي قام بها جميعها مخالفة ومحرر بشأنها محاضر مخالفات من حي العجوزة ( الإدارة الهندسية ـ التنظيم )ومقيدة بسجلات مخالفات البناء تحت أرقام ( 96، 98، 99، 134، 259، 260، 270، 271، 275، 276، 5691 ) ومنا علي سبيل المثال وليس الحصر ( بناء سور مخالف للاشتراطات لقرار المحافظة بالنادي النهري، عمل تشطيبات خارجية لسور النادي بدون ترخيص، مخالفة ترخيص ترميم المباني ببناء 14 عمود حديدي بارتفاع 6 متر، بناء مبنى مكون من بدروم ودور أرضي، ودور أول، ودور ثاني بمسطح 500 متر)".

وأكد المحامي في بلاغه، أن جميع المخالفات صادر لها قرار إزالة من حي العجوزة إلا أن حي العجوزة يرفض تنفيذ تلك القرارات الصادرة من الحي بالإزالة خوفًا من بطشه، وأن جميع تلك المخالفات صادرة ضد النادي الذي يمثله مرتضى والذي قام بارتكابها إبان رئاسته لنادي الزمالك مما يعد جميع تلك المخالفات صدرت ضده وجميع تلك الإنشاءات مخالفة لقانون البناء وأنه يتخفى في ذلك الأمر تحت مظلة الحصانة البرلمانية محتميًا بها ظنًا منه أنه فوق الجميع وأن جميع تلك الإنشاءات والتشطيبات التي تمت تعد مخالفة إهدارًا للمال لأن جميعها سوف تزال ويصبح هو المسئول الأول والأخير عنها

وطلب "صبري"، التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وقدم حافظة مستندات مؤيده لبلاغه.