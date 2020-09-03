شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارا بعزل محمد السيد عبدالحليم النائب بمجلس الدولة من وظيفته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بعزل محمد السيد عبدالحليم السيد، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته.

وطالب القرار، الذي يحمل رقم 472 لسنة 2020 ونشر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، وزير العدل بتنفيذه.

وأشار القرار إلى أنه جاء استنادا إلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر في 15 يونيو 2020 في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق- تأديب.

36 مؤمن.pdf by Mohamed Ebrahim

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