شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع محطة سكك صعيد مصر فى بشتيل × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل كبير بشأن محطة سكة حديد فى بشتيل، والتى بدأت وزارة النقل فى إنشاءها لتخدم قطارات خط الصعيد بدلا من محطة مصر برمسيس، ويقدم الخليج 365 فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن المحطة الجديدة والهدف من إنشاءها.

1ـ المحطة الجديدة ومجمع الورش يقام على مساحة 36 فدانا.

2ـ مخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال فترة من عامين إلى 5 سنوات.

3ـ المشروع يشمل محطة ركاب وورش صيانة جرارات وعربات السكة الحديد.

4ـ المشروع يشمل مول تجارى.

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5ـ المشروع يستهدف تخفيف الزحام المرورى فى وسط البلد.

6ـ المحطة الجديدة ستبدأ وتنتهى بها قطارات الصعيد.

7ـ المشروع بدأت دراستها أيام تولى محمد لطفى منصور وزارة النقل فى أواخر 2009.

8ـ إحدى شركات المقاولات الخاصة بدأت فى تنفيذ المشروع.

9ـ المحطة الجديدة سيجاورها محطة مترو أنفاق ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.

10ـ المحطة الجديدة سيجاورها محطة مونوريل ضمن خط مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين الذى شرعت الوزارة فى تنفيذه مؤخرا.