شروط قبول الطلاب بشعبة اللغة الفرنسية بحقوق عين شمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن عن بدء قبول الطلاب بالشعبة الفرنسية للعام الجامعي 2020-2021 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها بالتعاون مع جامعة ليون بفرنسا.

وينشر"الخليج 365" شروط القبول بالشعبة الفرنسية بحقوق عين شمس ، كما يلى : وينشر"الخليج 365" شروط القبول بالشعبة الفرنسية بحقوق عين شمس ، كما يلى : 1- أن يكون الطالب حاصلا علي شهادة الثانوية العامة للعام التالي 2- أن يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق بجامعة عين شمس (انتظام) 3- أن يجتاز الطالب اختبارا تحريريا و شفويا في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة 4- حصول الطالب على delf B2 5- يتم التنسيق النهائي للطلاب بمراعاه ما يلي : Advertisements 1- درجات المجموع الكلي للثانوية العامة. 2- درجة اللغة الفرنسية. 3- درجة ال Delf B2 4- درجة الاختبار التحريري والشفوي وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الفرنسية بالكلية: 1- صورة استثمار الثانوية العامة (الوجهين) او بيان النجاح مؤقتا. 2- صورة شهادة الميلاد 3- صورة خطاب الترشيح. 4- صورة شخصية. 5- صورة من Delf B2

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