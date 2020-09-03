رويترز: روسيا تستأنف الرحلات الجوية الدولية مع مصر والإمارات والمالديف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر أمر حكومي نُشر اليوم الخميس، أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية الدولية مع مصر والإمارات والمالديف. وقالت الحكومة إنها سمحت بثلاث رحلات في الأسبوع إلى القاهرة ورحلتين أسبوعيا إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بالمالديف. Advertisements وكانت قد قررت طيران الإمارات إضافة 3 رحلات جوية إلي مطار القاهرة الدولي بدءًا من اليوم الخميس، ليصل بذلك عدد الرحلات من وإلى القاهرة إلى 17 رحلة أسبوعياً ، وذلك بعد أن استأنفت طيران الإمارات تشغيل طائرتها A380 إلى القاهرة أغسطس الماضي ، حيث تعد القاهرة حالياً الواجهة الوحيدة على شبكة "طيران الإمارات" في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعمل كل من طائرة B777 و A380من/ إلى دبي.

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