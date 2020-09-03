شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تلقينا 129 ألف طلب تصالح.. وحصيلة الجدية 489 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء ابراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، أن جملة العوائد المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء بلغت ما يقرب من 489 مليون جنيه منذ بدء الأعمال وحتي الآن، بإجمالي عدد طلبات 128 ألف و945 طلب بنطاق المحافظة.

أضاف المحافظ أن 30 سبتمبر الجاري آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً أنه لن يكون هناك مد للتصالح وعقب إنتهاء المدة المحددة سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لازالة كافة الحالات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح والتي لا ينطبق عليها شروط القانون وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.