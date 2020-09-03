شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على أطنان سلغ غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث التموين بمديرية امن المنوفية من ضبط مصنع ومخزنين مواد غذائية يعملان بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر (غش تجاري).

وتم التحفظ على 1500 كيلو مكرونة و1 طن أرز، و1 طن دقيق فاخر، كما تم ضبط أكثر من 1 طن جنبة مطبوخة، و7 آلاف و350 كجم جبنة، و500 كجم معجون جبن وماكينة لحام أكياس وماكينة طبع تاريخ صلاحية لكون السلع مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها.

من جهته، أكد عاطف الجمال، وكيل تموين المنوفية، استمرار الحملات لضبط المتلاعبين واتخاذ اللجراءات القانونية ضدهم.