شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على كميات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور السيد عوض، مدير مديرية الطب الييطرى في المنوفية، انه تم شن حملة تفتيشية على محلات الجزارة بمدينة منوف، اسفرت عن ضبط محلين جزارة تعرض وتبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

وتم المرور على بعض الهايبر ماركت والمطاعم والثلاجات بمدينة منوف، وجميع اللحوم والدواجن والأسماك الموجودة اثناء التفتيش تم التحفظ على كميات منها غير صالحة للاستهلاك الادمى.