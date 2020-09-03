شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل إصابتين جديدتين وحالة وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء تسجيل حالتى إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد خلوها لعدة أيام، وحالة وفاة واحدة.
وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل حالتى اصابة جديدتين، وذلك بعد خلو المحافظة من أية اصابات لعدة أيام.
وأضاف أن موقف الاصابات على مستوى المحافظة بلغ 111 حالة ايجابية منذ بداية الجائحة، وارتفعت حالات الشفاء إلى 353 حالة من المحجوزة بالمستشفيات والمعزولة منزليا، بينما ارتفعت حالات الوفاة بحالة واحدة لتصل إلى 25 حالة منذ بداية الجائحة، بجانب وجود 3 حالات تحت الحجز بالمستشفيات و32 حالة عزل منزلى.
من جهته، شدد الدكتور حاسم حمدى، مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة، على ضرورة استمرار اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية منعا لانتقال العدوى أو ظهور اصابات جديدة، مشيرا إلى أنه سبق الوصول إلى صفر اصابات كورونا على مستوى المحافظة وخلوها من الاصابات لنحو 3 أسابيع.
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