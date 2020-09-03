شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم قصر ثقافة العريش بعد إحلاله وتجديده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فرع ثقافة شمال سيناء بالتعاون مع الجهات المعنية بأعمال تطهير وتعقيم مبنى قصر ثقافة العريش في مواجهة كورونا، وذلك بعد عمليات إحلاله وتجديده.

وقال أشرف المشرحاني، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، أنه تم باشتراك عدد من رواد القصر وبعض العاملين المساهمة في عمليات تطهير وتعقيم المبنى ومكوناته من قاعات ومسرح ومكاتب ادارية وصالات أنشطة وأندية وغيرها.

أضاف أن ذلك يأتى ذلك في اطار التجهيز لافتتاح قصر ثقافة العريش خلال احتفال شمال سيناء بذكري انتصارات السادس من أكتوبر، وذلك بعد انتهاء عمليات الاحلال والتجديد.

أشار إلى أن قصر الثقافة مقام على مساحة ٢٥٠٠ مترا مربعا بوسط مدينة العريش، ويضم ٣ طوابق ويحتوى على مسرح كبير وقاعات فنون تشكيلية وقاعات استقبال لكبار الزوار ونادى للمرأة ومكاتب ادارية وأخرى متنوعة.