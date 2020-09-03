شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 398 حالة إشغال وغلق مركز تدريب غير مرخص في الدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام حي الدقي تحت إشراف اللواء احمد عبدالفتاح، رئيس الحي، بالتنسيق مع شرطه المرافق بشن حمله مكبره، أسفرت عن رفع ٣٩٨ اشغال. وتم رصد مركز تدريب على قياده السيارات يدار في شقه سكنيه وبدون ترخيص وذلك في العقار رقم ٢٠ شارع محي الدين ابو العز في الدور الاول فوق الأرضي. وتم رفع المحتويات لإيقاف النشاط وجاري اتخاذ كافه الاجراءات. كما تم التفتيش على رخص المحلات وتم رصد محل ملابس شهير بدون ترخيص وتم رفع بعض المحتويات لإيقاف النشاط لحين تقديم المستندات لأداره رخص المحلات. وتم رصد عدد ١٣ سياره انتظار اعلي الرصيف وتم تحرير غرامه ٥٠٠ جنيه للمخالفين. واستجابه لشكاوي المواطنين تم رفع كافه اشغالات منطقه كوبري الخشب نهايه شارع التحرير مع السودان. وتم ايداع جميع المضبوطات في مخازن الحي. كما قام حي الدقي برصد مركز تدريب يدار في شقه سكنيه بدون ترخيص ومخالفه كافه الاجراءات الاحترازية لأي تجمعات وبدون ترخيص وذلك في العقار رقم ٤٤ شارع الجيزه الدور الثالث وامام مجلس الدوله. Advertisements وتم رفع المحتويات لإيقاف النشاط وجاري اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لمواجهه هذه الظاهره في المخالفات ولتحقيق الردع العام. وقامت إدارة الاشغالات بالقطاع الشمالي بعمل حملة على شارع الاربعين من شارع كعبيش الثلاث طوابق بشارع فيصل وتم رفع كافة الاشغالات من المقاهي المتعدية على الطريق العام وجاري تحرير الإجراءات اللازمة حيال اشغال الطريق وتمت مصادرة المضبوطات وايداعها بمخازن الحي. الوضع في مصر

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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