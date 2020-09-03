أخبار مصر

بلومبرج تؤكد تعليق ترامب للمساعدات الإثيوبية بسبب تعنتها بملف سد النهضة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج تؤكد تعليق ترامب للمساعدات الإثيوبية بسبب تعنتها بملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الولايات المتحدة مساعدات لإثيوبيا بسبب قرارها ملء خزان سد النهضة على أحد روافد نهر النيل قبل الاتفاق مع مصر والسودان على كيفية إدارة الخزان، وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن سد النهضة الإثيوبي الكبير شكل تحديا للولايات المتحدة، حيث حاولت تحقيق التوازن بين مطالب اثنين من الحلفاء الرئيسيين في أفريقيا واتخاذ خطوات نحو استعادة العلاقات مع السودان الديمقراطية الناشئة.

وقال ويليام دافيسون، كبير محللي الشأن الأثيوبي في مجموعة الأزمات الدولية: "إثيوبيا لن تتراجع عن استكمال سد النهضة بسبب خفض المساعدات الأمريكية ولن تغير موقفها التفاوضي، وإن أية محاولة أمريكية للضغط على إثيوبيا بهذه الطريقة ستزيد من إصرار الحكومة على عدم تقديم أي تنازلات تعتقد إثيوبيا أنها ستقلل من فوائد السد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلومبرج تؤكد تعليق ترامب للمساعدات الإثيوبية بسبب تعنتها بملف سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا