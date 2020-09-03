شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تطلق استمارة لحصر مشكلات أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النقابة العامة لأطباء الأسنان، استمارة إلكترونية، للوقوف على، وحصر أهم الصعوبات التى تواجه طبيب الأسنان فى ترخيص عيادة أو مراكز طب الأسنان بكافة المحافظات، وذلك لدراسة إمكانية حلها، والتواصل مع الجهات المعنية.

وللمشاركة بملء الاستمارة، يدون الطبيب مجموعة من البيانات الخاصة به، مثل: الاسم، النقابة الفرعية التابع لها، أهم الصعوبات التى تواجهه فى إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى تقديم مقترح لحل تلك المشكلة.

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من ناحية أخرى، أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه تسهيلا على أطباء الأسنان بالمعاشات، الراغبين فى الحصول على خدمات من النقابة، يمكن ذلك من خلال إرسال رسالة على رقم الواتس آب الخاص بالنقابة، 01061551450، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وأوضحت النقابة، أنه يتم إرسال الرسالة متضمنة: رقم قيد العضوية بالنقابة، نوع الخدمة المطلوب الحصول عليها من النقابة، وسيتم الرد بالأوراق المطلوبة لعمل الخدمة، وكذلك تحديد موعد للحصول على الخدمة فور قدومهم للنقابة دون الحاجة للانتظار.

وكانت قد قالت نقابة أطباء الأسنان إنه فى إطار اهتمام النقابة لدعم المرأة، تم استحداث لجن "هي" لمساندة طبيبات الأسنان، برئاسة الدكتورة شهيرة معتصم عضو النقابة العامة لأطباء الأسنان، موضحا أن اللجنة تهدف لمساعدة الطبيبات عن طريق التوعية بالحقوق والواجبات كطبيبة أسنان، وإتاحة فرصة التعليم والتدريب المستمر للطبيبات، بجانب دعم ومساندة الطبيبة فى الجانب الأسري.