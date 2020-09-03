مصر | مريض نفسي.. مفاجآت جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مريض نفسي.. مفاجآت جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل سيدة ثلاثينية العمر على يد زوجها ويدعى "إبراهيم"، عن مفاجآت كثيرة، حيث تبين أن الزوج كان يعمل على عربة منذ ٨ أعوام، وفي هذه الفترة ظهرت عليه مرض نفسي

وأفادت التحقيقات، أنه بالفعل منذ ظهور المرض النفسي بدأ يتعالج ويأخذ مهدئات، ومن فترة توقف عن العلاج وبدأت تظهر عليه بعض التشنجات، مما دفعه لافتعال المشاكل مع زوجته وبناته الأربعة.

وأوضحت التحقيقات، أنه يوم الواقعة وقت آذان المغرب من يوم الأربعاء، سمع أهالي المنطقة صراخ شديد، مما دفع لأهالي المنطقة للذهاب للشقة ووجدوا المجني عليها ملقاه على الأرض مذبوحة والسكين بيد الزوجة قائلا "أنا قتلتها".

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل سيدة ربة منزل على يد زوجها ببولاق الدكرور فيما سدد طعنة لها برقبتها ولفظت أنفاسها الأخيرة

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وأفادت التحقيقات، أن الزوج أقدم على قتلها نتيجة لخلافات أسرية بينهم، ويوم الواقعة اشتد الخلاف نتيجة لمعايرتها له بأنه "عواطلي" منذ فترة مما دفعه لأخذ السكين وذبحها

كان تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة إخطارا بمقتل ربة منزل بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن لمسرح الجريمة بمنطقة زنين وتبين العثور علي جثة سيدة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة وأفادت التحريات إن زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

وأكدت التحريات بقيادة اللواء محمود ألسبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة إن خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها وراء ارتكاب الجريمة حيث تشاجرت القتيلة معه وقالت له: يا"عواطلي" ما دفعه لذبحها بمطواة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

