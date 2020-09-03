شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وارتفاع درجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهاراً، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

أما الجمعة والسبت فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

ومن المتوقع الخميس سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحرى بنسبة (20 % )، والجمعة والسبت سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة ( 30 % )على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء، أيضاً السبت من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد بنسبة (20 % ).

ويسود في الثلاث أيام شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى، وارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحرى.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الخميس فتكون القاهرة «34– 24»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «40- 27»، الأقصر «41– 28»، أسوان «41 – 28».

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 85– 30 )، السواحل الشمالية ( 90 – 45 )، شمال الصعيد ( 70– 22 )، وجنوب الصعيد ( 40 – 14 ).

أما الجمعة فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «36 – 24»، الوجه البحرى «36 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «32– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «41- 28»، شمال الصعيد «39 – 24»، جنوب الصعيد «44 – 28» درجة مئوية.

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ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «75 – 30»، الوجه البحرى «80 – 32»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14».

أما السبت فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «37 – 24»، الوجه البحرى «37 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «33 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «41 – 28»، شمال الصعيد «40 – 24»، جنوب الصعيد «44 – 28» درجة مئوية.

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «75 – 30»، الوجه البحرى «80 – 32»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «40 – 14».