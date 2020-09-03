شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمزارعى الفاكهة.. كيف تتجنب مخاطر المناخ المتغير أثناء نقل المحصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من الإرشادات والنصائح التى تقدمها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، والواجب اتباعها من المزارعين لحماية حدائق الفاكهة من درجات الحرارة المرتفعة وتجنب مخاطر المناخ المتغير، خاصة مع جمع الثمار والتعبئة والفرز والطرق السليمة لنقل المحصول .

-ضرورة توعية المزارعين عن كيفية الحماية من درجة الحرارة والحد من اضررها، حيث تتعرض الزراعات البستانية "الفاكهة خلال هذه الفترة إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة وهى أعلى من درجات الحرارة المثلى اللازمة لنمو معظم النباتات.

-طريقة الزراعة، يجب الاهتمام بزراعه الشتلات بطريقة علمية صحيحة، واختيار الأصناف الملائمة للظروف الجوية والأرضية، والزراعة على مسافات صحيحة والموصى بها للتغلب على الحرارة الضارة كذلك الاهتمام بوضع أكياب حول الأشجار الحديثة والشتلات على أن يتم فتح الاكياب من الجهة البحرية خلال فترة الصيف وتعديل الأكياب بصفة مستمرة.

- مصدات الرياح، يجب الاهتمام بزراعة مصدات الرياح والعناية بها.

-الري، بالنسبة للرى بالتنقيط يجب الاهتمام بالمرور الدورى على خراطيم الرى لتعديلها وصيانتها بصفة مستمرة وكذلك تسليك النقاطات، وبالنسبة للرى بالغمر فيجب تطهير المراوى وصيانتها وتقوية البتون وبصفة عامة يراعى الرى بطريقة منتظمة بحيث يكون الرى فى الصباح الباكر أو المساء ويمنع الرى فى فترة الظهيرة أثناء ارتفاع درجة الحرارة .

- التسميد، يجب الاهتمام بالدفعات السمادية المقررة والموصى بها حيث أنها تجعل النبات أكثر تحملا لهذه الظروف الجوية القاسية .

- التقليم، يجب أن يكون بطرقة صحيحة والاهتمام بالمسافة بين حجر الأشجار وسطح التربة.

- الآفات الحشرية، يجب الاهتمام بمقاومة الآفات الحشرية التى تنتشر فى درجات الحرارة المرتفعة التى تؤثر على الأشجار مثل: "حشرة المن، صانعات الأنفاق".

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- الرش الورقي، يجب الاهتمام بالرش بالعناصر الصغرى حيث أن هذة العناصر تؤثر فى العمليات الفسيولوچية داخل الأشجار .

-الرش بمضادات النتح أو محلول بوردو كما فى أشجار اليوسفى وأشجار الفاكهة الأخرى،مع مراعاة إتباع التعليمات فى نسب الرش.

- التقليم الصيفي، يجرى تقليم صيفى كما فى كرومات العنب بقصف الأفرع النامية بالنسبة لأصناف متوسطه والمتأخرة النضج بمعدل خمسة سلاميات ابتداء من القمة وذللك فى المناطق الحرة لتقليل النتح من الأوراق .

-تغطية التربة، يتم تغطية التربة أسفل الأشجار بقش الأرز بسمك مناسب بحيث يكون بسمك من ١٠إلي١٥سم لمنع حدوث فقد فى مياه الرى عن طريق البخر من سطح التربة .

- تغطية الثمار، مثل، تغطية سوباطت الموز بالورقة الأخيرة من النبات لمنع الإصابة بالمرض الفسيولوچى التى تصيب الأصابع من جهة الطرف السائب، وبالتالى عدم نضجها وتحولها إلى اللون الأخضر الباهت وعند اشتداد الإصابة تتعفن مناطق الإصابة نتيجة لإصابتها بفطريات وكما يتم تغطية ثمار الرمان بالأكياس الورقية لحمايتها من أشعة الشمس ومنع ظهور ظاهرة التنحيس على الثمار .

- الجمع، يجب جمع الثمار فى الميعاد المناسب باستخدام مقصات الجمع ووضعها داخل العبوات بطريقة مناسبة ويراعى أن يكون الجمع فى الصباح الباكر أو قبل المساء ويتوقف أثناء الظهيرة.

- الفرز والتدريج والتعبئة، يجب أن يتم تخصيص مكان مناسب داخل البستان ليتم الفرز والتدريج بيه بحيث يكون مظلل ويحتوى على مراوح للتهوية، ويمكن إجراء بعض المعاملات البسيطة التى تعمل على تحمل الثمار للنقل إلى الأسواق مثل: الغسيل المبدئى بالمياه .

- النقل، يجب أن يتم نقل الثمار بسيارات مجهزة لذلك "سيارات ذات مبردات" وفى حالة عدم توافرها يتم نقل الثمار بسيارات النقل خلال الفترات