شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يعثر على مشغولات ذهبية و1230 جنيه في سيارته ويعيدهم لصاحبتهم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعاد سائق «ميكروباس» في كفر مدينة سيدي سالم بكفر الشيخ يدعى مبروك محيي الدين العمدة، مشغولات ذهبية ومبلغا ماليا إلى صاحبتهم، بعد أن عثر عليهم في مقعدها من السيارة.

وعثر «العمد» على 5 «غوايش» وخاتمًا ذهبيًا ومبلغ 1230جنيه، وأعادهم إلى صاحبتهم التي كانت تستقل سيارته، بعد أن أدلت بمواصفات المشغولات الذهبية وقيمة المبلغ المالي.

السائق محيي الدين العمدة

أمانة سائق

أمانة سائق