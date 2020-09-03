مصر | سقوط تاجر عملة في محافظة الشرقية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سقوط تاجر عملة في محافظة الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص يتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في محافظة الشرقية.

كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أكدت قيام (حاصل على بكالوريوس– مقيم بمحافظة الشرقية) بممارسة نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية، والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري من بعض البنوك المختلفة، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكي لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (150 ألف ريال سعودى، 13500 يورو، 100 ألف درهم إماراتي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك، في إطار مواصلة الجهود الأمنية في مواجهة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

