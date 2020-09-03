مصر | مجلس الدولة يندب المستشار محمود إسماعيل أمينا عاما لمجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يندب المستشار محمود إسماعيل أمينا عاما لمجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، ندب المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبا كليا.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (464) لسنة 2019 وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم (1) لسنة 2011 وعلى كتاب المستشار وزير شئون المجالس النيابية رئيس لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ رقم 1678 المؤرخ 3182020 وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 292020 قرر:

المادة الأولى

يندب السيد الأستاذ المستشار محمود إسماعيل عتمان محمد - نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبة كلية.

المادة الثانية

على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.