شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: المواطن مستعجل على تركيب العداد الكودى والهدف المحاسبة الدقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى 30 سبتمبر المقبل، جاء استجابة لاقبال المواطنين بالمناطق العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، وحتى يتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم واستيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشروع كبير مثل التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لابد أن يأخذ وقته ويمشى فى إجراءات عديدة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، قائلا:"المواطن مستعجل على تركيب العدادات الكودية ولكن يجب أن تتم بشكل سليم".

وقال شاكر إن طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 ، كما تقدم المنصة خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية للتواصل مع المواطنين.

وتابع شاكر أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة التى تصب فى مصلحة المواطن والدولة معا.