شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تدرب 14 مدرسة لتحسين جودة التعليم للطلاب الصم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر تدريب "مونتسورى"، وذلك بمقر وحدة الصم بمنطقة مصر القديمة، يستهدف التدريب 14 مدرسة، بداية من اليوم الخميس، حتى 24 سبتمبر المقبل، بواقع 3 مرات خلال الأسبوع إذ يركز التدريب على تحسين جودة التعليم داخل المدرسة للطلاب الصم باستخدام أدوات جديدة.

ويعد "مونتيسورى" هو منهج تعليمى يؤكد ضرورة أن تهتم العملية التربوية بتنمية شخصية الطفل بصورة تكاملية في النواحي النفسية والعقلية والجسدية الحركية، لمساعدته على تطوير قدراته الإبداعية وحل المشكلات.

وتعمل الوحدة على تأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعـم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات، وقد تأسست وحدة تعليم الصم سنة 1982 تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993.

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كانت كلية اللاهوت الأسقفية، قد أعلنت فى تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمى 2020 / 2021 حتى الـ31 من أغسطس الجارى، حيث ووضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحى إذ ينبغى على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة، وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

وأضافت المطران سامى فوزى عميد كلية اللاهوت - فى بيان له - نقبل المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي مشيرة إلى المعايير المالية والتى تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة (2000 جنيه مصرى سنويا).