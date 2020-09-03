مصر | "فصل رأسها عن جسمها".. مفاجآت جديدة حول مقتل سيدة ثلاثينية على يد زوجها ببولاق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "فصل رأسها عن جسمها".. مفاجآت جديدة حول مقتل سيدة ثلاثينية على يد زوجها ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن العاطل المتهم بقتل زوجته بمنطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة، يدعي "إبراهيم.ال"، أربعيني العمر، كان يعمل كعامل على "مراجيح الأطفال"، بالقرب من منزله.

وبينت التحريات أن المتهم متزوج من المجني عليها الثلاثينية العمر، ولديهم 4 بنات، أكبرهم عمرها 18 سنة، تدعي "عبير"، وكانت الزوجة تعمل كخادمة بالبيوت للإنفاق على بناتها، بعد مرض زوجها بمرض نفسي وعقلي.

وأوضحت التحريات أنه مساء اليوم الأربعاء وقعت مشاجرة بين العاطل وزوجته، مساء اليوم الأربعاء، سدد على إثرها الزوج طعنة برقبة زوجته، ليسقطها أرضا غارقة في دمائها، ثم جلس بحوار جثتها ليفصل رأسها عن جسدها، في دقيقتين.

كان سدد عاطل طعنة برقبة زوجته، أسقطها قتيلة في الحال، فيما أصاب أحد جيرانه حال تدخله لفض المشاجرة ومنعه قتله زوجته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة، ط بوجود قتيلة ومصاب بمنطقة زنين، نطاق القسم.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وسرعة ضبط مرتكبها.

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وانتقلت قوة إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة بولاق الدكرور والجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشادة كلامية بين عاطل وزوجته، تطورت إلى مشاجرة، تدخل الجيران، لفضها.

لكن الزوج أمسك بسلاح أبيض ليسدد طعنة برقبة زوجته، يسقطها قتيلة في الحال، وأصاب آخر حاول منعه من إصابة زوجته، وأسرع الأهالي لنقله إلى المستشفى للعلاج.

وتحفظ الأهالي على المتهم، وتم تسليمه إلى الشرطة تمهيدا لسماع أقواله وكشف ملابسات الواقعة كاملة.

وحسب أقوال شهود العيان وجيران المجني عليها أن الزوج مريض نفسي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

