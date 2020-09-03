أخبار مصر | رفع 398 حالة إشغال بالدقي وإيقاف نشاط محل ملابس شهير بدون ترخيص

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رفع 398 حالة إشغال بالدقي وإيقاف نشاط محل ملابس شهير بدون ترخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مسائية مكبرة لإعادة الإنضباط للشارع والعمل على إرضاء المواطن.

أكد اللواء أحمد عبدالفتاح، أن الحملة أسفرت عن رفع 398 حالة إشغال، كما تم رصد مركز لتدريب السيارات يدار من داخل وحدة سكنية بدون ترخيص بشارع محي الدين أبو العز، وإيقاف نشاطه ورفع كافة محتوياته.

كما تم التفتيش علي رخص المحلات وتم رصد محل ملابس شهير بدون ترخيص، وتم رفع بعض المحتويات لإيقاف النشاط لحين تقديم المستندات لإدارة رخص المحلات، وتم رصد عدد ١٣ سياره انتظار اعلي الرصيف وتم تحرير غرامه ٥٠٠ج للمخالفين.

واستجابة لشكاوى المواطنين تم رفع كافه إشغالات منطقه كوبري الخشب نهايه شارع التحرير مع السودان، وتم إيداعها يمخازن الحي، وأعرب المواطنين عن شكرهم لجهود رجال الحي وشرطة المرافق لاستجابتهم السريعة.

محافظ الجيزة: لا تصالح فى أى مخالفات أو تعديات على أراضي زراعية



وضعت محافظة الجيزة، خطه متكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الاراضي الزراعية، وقد عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءا موسعًا بحضور اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، لوضع خطوات العمل خلال المرحلة الحالية وسبل تنفيذ توجيهات الدولة فى هذا الشأن لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الاراضي الزراعية.

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أكد محافظ الجيزة، أنه تم رصد حوالى 52 الف حاله تعدى على الاراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية اغسطس الماضي بمساحه تبلغ 1883 فدان، مشيرا انه تم ازاله حوالى 28 الف حاله تعدى منها حتى الان ومتبقى 24 الف حاله تعدى بمساحه تصل الى 830 فدان سيتم التعامل الحازم معها بدءا من اليوم.

أكد راشد انه لا تصالح على اى مخالفات او تعديات على الاراضي الزراعية، مؤكدا على ازاله الاسوار والغرف والمنشأت والتعديات البنائية على الاراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.

شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز، بأن لا يوجد مفاضله أو وساطه فى إزالة المخالفات فالجميع سواسيه امام القانون وتنفيذ العداله بمنتهى الحزم والشفافية على الجميع.



وفيما يخص مواجه مخالفات البناء، فأشار المحافظ بانه من غير المقبول ترك اى مخالفه بناء جديدة تحت اى مسمى وفى حال وجود ذلك، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقصرين فى أعمالهم مشددا على ضبط اى مخالفات جديدة والقائمين عليها وتحويلهم للنيابة العسكرية، مؤكدا على البدء فى تنفيذ اكبر حملات لإزاله العقارات المخالفه والتى لم يتقدم اصحابها للتصالح بشأنها قائلا "مش هنسيب مخالف".

وأشار إلى ان مواجهه المبانى المخالفه والتى تتمدد بشكل عشوائي امر اصبح وجوبيًا لا تراجع فيه فالامر يتعلق بالامن القومى والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب او صرف صحى وكهرباء وغاز وشبكة طرق، مشيرًا انه فى حال السعى نحو انشاء محطه مياه جديدة لخدمة التمدد العمرانى الغير مدروس تصل تكلفتها لاكثر من مليار جنية وهو الامر الذى يحتم على الجميع تحمل مسئولياته ووقوف المواطن بجانب الدوله ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جوده الخدمة المقدمة لباقى العقارات.