شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون علمي أثري بين مصر وبولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عصر اليوم، ونائب وزير التعليم العالي البولندي، ورئيس جامعة وارسو، ورئيس المعهد البولندي للآثار ودراسات البحر المتوسط لمناقشة بحث سبل التعاون العلمي الأثري.

حضر اللقاء السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير حسام القاويش سفير مصر ببولندا.

وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز سبل التعاون العلمي لرفع كفاءة وجودة العمل العلمي والأثري والمساهمة في حفظ وتطوير المواقع الأثرية.

كما أشار وزير السياحة والآثار إلى استعداده التام لدعم كافة أوجه التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والجامعة والمعهد، كما تم الاتفاق على وضع خارطة طريق خلال الفترة القليلة القادمة لتوفير الخبرات اللازمة في المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة للمساهمة في حفظ وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، وتدريب العاملين بها، خاصة في ظل سياسة الوزارة في تطوير خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية لتنشيط حركة السياحة الثقافية.

وفي نهاية اللقاء تبادلا الهدايا التذكارية والكتب العلمية.

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