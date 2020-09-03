شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: إنذار بقطع المياه والكهرباء قبل إزالة المباني المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تعمل باستمرار لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 2500 حالة إزالة.

واستكمل حديثه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الكثير من الناس بالمحافظة، تقدموا للتصالح بواقع 50 ألف حالة، موضحًا أن من يتقدم بالتصالح سيتم إنذاره بقطع المياه والكهرباء عنه قبل إزالة المبنى الخاص به باعتباره مخالف.

وواصل تصريحاته، أن هناك الكثير من الناس البسطاء لا يعلمون شيئًا عن قانون التصالح في المباني المخالفة، لذلك قمنا بمبادرة بالنزول إلى القرى، لإبلاغهم بالتقدم سريعًا للتصالح والنظر في التظلمات الخاصة بهم.