شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: تلقينا 49 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن عدد مطالب التصالح المقدمة في مخالفات البناء وصل إلى 49 ألف طلب من إجمالي 110 آلاف و500 مخالفة.

وتابع القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «المخالفات تشمل البناء بدون ترخيص والبناء بدون ترخيص»، مشيرا إلى أن المحافظة لديها وحدة مخصصة برصد أي مخالفة لوأدها في المهد.

وأضاف «39 ألف مواطن سددوا مبلغ جدية التصالح، ونسبة كبيرة من مخالفات البناء متواجدة في الأرياف بنسبة قد تصل إلى 85%».