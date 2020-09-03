شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 ملايين كمامة غير مطابقة للمواصفات في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث التموين في المنوفية من ضبط مصنع كمامات دون ترخيص، وحيازته كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية.

وضبطت مباحث التموين 861 ألف و560 كمامة قماش تحت التصنيع، و3 ملايين و555 ألف و200 كمامة منتج نهائي، و3 أطنان قماش غير منسوج بألوان مختلفة، و18 ماكينة لتصنيع الكمامات.

وأكد عاطف الجمال، وكيل تموين المنوفية، أن الحملات التموينية مستمرة لضبط المتلاعبين.