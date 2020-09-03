شكرا لقرائتكم خبر عن متحف عالمي للتراث الأفريقي في غانا يحكي تراث القارة عبر العصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك رئيس غانا وعدد من الزعماء والشخصيات الأفريقية في ٢١ سبتمبر الجاري في تدشين وإعلان إطلاق المتحف العالمي للتراث الأفريقي.

ويعد مشروع المتحف العالمي للتراث الافريقي من أهم المشروعات ذات الأهمية الثقافية والتاريخية في العصر الحديث، لتجميع التراث الأفريقي من خلال هذا المتحف.

ويعد المشروع من أفكار أفكار الأونورابل كوجو يانكا، مؤسس الكلية الجامعية الأفريقية للاتصالات.

وسيكون متحف عموم إفريقيا (AUCC)، عبارة عن مساحة افتراضية ومادية منسقة بشكل فريد تقع في غانا، غرب أفريقيا.

والمتحف مكرس لمشاركة القصص الحقيقية لأفريقيا وشعبها.

ويلقي المتحف الضوء على العلماء الأفارقة الأكثر شهرة في العالم منذ ولادة الحضارة حتى يومنا هذا.

ويهدف المتحف القيام برعاية وحفظ وإيصال تاريخ ومثل وفلسفة والتراث الحضاري للمنحدرين من أصل أفريقي في سياق القرن الحادي والعشرين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

«بعد قرون من الانفصال، يقع على المنحدرين من أصل أفريقي التزام بتقاسم مساحة مشتركةيساعد على سد الفجوة الواسعة الموجودة بينهم نتيجة لسوء التعليم المتعمد والقمع التاريخي. وقال أونورابل» إن متحف التراث العالمي الأفريقي يفي بهذا الالتزام «.

ومن المتوقع ينتهي بناء المتحف عام 2022، ويحظي المتحف بدعم ورعاية حكومة غانا واليونسكو والاتحاد الأفريقي واتحاد الجامعات الأفريقية.

وينظم الحفل الإفتراضي لإعلان تدشين المتحف شركة الإعلام الإفريقي Face2face Africa كشريك للمشروع.

وتقول قالت المديرة التنفيذية لشركة Face2face Africa، ساندرا أبياه، «منذ قرون عندما سار الأفارقة المستعبدون عبر» باب اللاعودة «في كيب كوست إلى عالم مجهول، لم يكن مجرد اختطاف للموارد البشرية لقد كانت لحظة رمزية قطعت العلاقات بين هؤلاء والوطن.

واضافت «نحن في Face2face Africa، كان السعي لإصلاح هذه العلاقات وكذلك يكون أعلى صوت يروي قصة أفارقة مفصولين بالسلاسل والاختيار، من اجل هذا،نحن فخورون بأن نكون جزءًا من مشروع متحف التراث العالمي الأفريقي التاريخي في وينيبا بغانا.

ومن المقرر ان سيتم خلال الحفل الإفتراضي الكشف عن رؤية المتحف بما في ذلك خطط لجمع 30 مليون دولار لإكمال المشروع.

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وسيلقي رئيس غانا، نانا أكوفو-أدو الكلمة الرئيسية، كما يلقي القادة الأفارقة التقليديون البارزون بعض الكلمات، وبعض كبار العلماء في المجلس الأكاديمي، ومنسقين من جميع أنحاء العالم.

ويشارك في اطلاق المشروع الفنان الغاني ساركودي، ومغني الراب والمغني الأمريكي موسديف، كسفراء لمشروع المتحف، ويشمل شركاء الإعلام Africa.com وMedia General غانا، راديو أفريقيا 400، وDSTV.

وقال عبدالمنعم فوزي الكاتب الصحفي المصري للمصري اليوم «سوف اشارك ممثلا عن شمال افريقيا وستركز كلمتي حول الوحدة الأفريقية،واهميه المتحف في حفظ التراث والتاريخ والآثار الافريقية.

ومشروع متحف التراث العالمي لعموم أفريقيا، مبادرة خاصة من Hon. كوجو يانكا، (كوجو أكوا يانكا (من مواليد 16 أغسطس 1945) عضو سابق في البرلمان في غانا، كما شغل منصب وزير دولة في حكومة رولينغز، وهو مؤسس ورئيس الكلية الأفريقية الجامعية للإعلام، وهو أيضًا محرر سابق لصحيفة ديلي غرافيك، أوسع الصحف انتشارًا في غانا.)

وقال كوجويانكا انه يهدف من وراء مشروع المتحف إلى خلق فرصة للتعلم، وإعادة التعلم، واختبار القدرة الأفريقية على التعلم، اضافة إلى سد الفجوة بين الأفارقة في القارة والذين يعيشون في الشتات، وتوفير الفرص للشباب الأفريقي للالتقاء والإبداع معا، وخلق مساحة للبحث والتعليم والتدريب حول إفريقيا- التاريخ والثقافة والمثل العليا والحضارة، وبناء مجتمع للاستشفاء والإبداع والاسترخاء والابتكار، وإلهام وتمكين شباب اليوم والمستقبل.

واوضح ان المتحف الذي سيتم بناؤه على مساحة 5 فدان من الأرض في تلال بومادزي، بالقرب من تقاطع وينيبا في دولة غانا، هو المرحلة الأولى والنقطة المحورية للمشروع.

ستشغل مساحة المعرض الفعلية ثلاثة طوابق من مبنى المتحف، وستتم إدارة المتحف من قبل منظمة غير حكومية- عالم التراث الأفريقي Pan African Heritage World وتتكون من مجلس أمناء دولي ومجلس أكاديمي دولي